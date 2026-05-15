Connect & Grow – ein Abend voller Input, Austausch!

Rund 30 Unternehmerinnen sind gestern im EST Schwechat zusammengekommen, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen.

Im Mittelpunkt stand der inspirierende Vortrag von Sabrina Golub zum Thema „Menschen lesen im Business-Alltag“. Mit viel Praxisnähe und klaren Impulsen hat sie gezeigt, wie wichtig es ist, Persönlichkeitstypen schnell zu erkennen – und Kommunikation gezielt darauf abzustimmen. Ein echter Mehrwert für den unternehmerischen Alltag!

Spannende Gespräche, neue Kontakte und wertvoller Austausch haben den Abend perfekt abgerundet.

Danke an alle, die dabei waren – wir freuen uns schon auf die nächste Runde von Connect & Grow!