Conny Ehrung für MTR Productions GmbH

„Mein Hobby ist mein Beruf“ so der engagierte Techniker Thomas Millmann, der seit 20 Jahren Inbegriff als Fachmann für Bühnen, Beleuchtung und Beschallung bei Events gilt.

Die Firma betreut mehr als 250 Events österreichweit im Jahr.

Die Stockerauer Festspiele, die Korneuburger Werftbühne und das Wiener Donauinselfest sind nur einige der Fixpunkte.

Die Schönbrunner Rundbogenbühne kommt ebenfalls von seinem Unternehmen; auch das Wiener Filmfestival stattet die MTR Production aus.

Sogar bei der letzten österreichischen Ausrichtung des Eurovision Songcontest hat Thomas Millmann mitgewirkt.

Seine Heimatstadt Stockerau liegt ihm sehr am Herzen; Die Hobbys des engagierten Unternehmers waren und sind: Handball und Reisen.





© Camfire V.l.: Die beiden Raiffeisenbank Geschäftsstellenleiter Ursula Paul und Johann Schreiber, Preisträger Thomas Millmann, Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, Bürgermeisterin Andrea Völkl, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und Vizebürgermeister Heinz Scheele



