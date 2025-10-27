Cooler Lokal-Neustart mit sensationeller Musik: Café PUNKT heizt mit Country Rock ein

Auf ein gelungenes Eröffnungsevent blicken die neuen Betreiber des „Café PUNKT“ ehemaliges „Cafè Trixi“) in Hollabrunn zurück. „Die Stimmung war großartig und wir freuen uns riesig, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind“, sagt Reinhard Jellinek, der

gemeinsam mit seiner Frau Claudia Jellinek seit August das Lokal im Hollabrunner Fachmarktzentrum „KAUFein“ führt.

Mehr als 120 Gäste waren der Einladung des neuen Gastro-Paars gefolgt, unter ihnen die regionale Prominenz aus Politik und Wirtschaft, wie Hollabrunns Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Bezirksstellenleiter Julius Gelles und Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek.

„Wir haben uns mit der Eröffnung dieses Lokals einen langjährigen Traum erfüllt und wollen mit unserem ‚Café PUNKT‘ eine neues Lieblingscafé für unsere Gäste schaffen“, so das Paar, die das Café mit viel Leidenschaft sorgfältig renoviert haben. Im Angebot stehen dabei Kaffee, Snacks & mehr wie zum Beispiel selbst gebackene Kuchen und Torten nach Omas‘ Rezepten, Frühstück, überbackene Brote und Eis. Dabei arbeiten die jungen Wirtsleute mit

ausgewählten Lieferanten zusammen. Das Eis kommt übrigens vom allseits bekannten und beliebten Rötzer Zentrum aus Stockerau. „Und wir werden das Angebot nach und nach ausbauen und in Kürze auch Suppen und Eintöpfe anbieten“, verraten die Junggastronomen ihre Pläne.



© Cafè PUNKT V.l. Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Reinhard und Claudia Jellinek, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky