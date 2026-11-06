Cybersicherheit im Fokus

Von Phishing-Mails über Datendiebstahl bis hin zu Erpressungsversuchen: Die Methoden von Cyberkriminellen werden immer raffinierter. Welche Gefahren Unternehmen kennen sollten und wie sie sich bestmöglich schützen können, war zentrales Thema beim Infoabend „Zeit für Cybersicherheit“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Krems.

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler und sein Team gewährten Einblicke in typische Abläufe von Cyberangriffen und gaben praxisnahe Tipps, wie Betriebe Risiken frühzeitig erkennen und Schäden vermeiden können.

Walter Glanninger von den Technologie- und InnovationsPartnern (TIP) NÖ informierte über Präventions- und Unterstützungsangebote der Wirtschaftskammer und zeigte auf, wie Unternehmen ihre Cybersicherheit nachhaltig stärken können.

© WKNÖ V.l.: Bezirkshauptmann-Stv. Matthias Schram, Markus Köllersberger (Polizei), Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler, Walter Glanninger (TIP NÖ), Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann, Robert Mayer (Polizei)

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