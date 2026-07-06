D'Oria-Tötz Donata feiert 10-jähriges Jubiläum

Seit nun schon 10 Jahren unterstützt Kosmetikerin Donata D’Oria-Tötz Kundinnen und Kunden in Langenzersdorf dabei ihr Hautbild langfristig zu verbessern. Bei D’Oria-Tötz steht Qualität an oberster Stelle, für sie zählt keine flüchtigen Trends sondern echte, sichtbare Ergebnisse.

Egal ob bei Falten, Pigmentflecken oder für eine Spezialbehandlung – Kundinnen und Kunden schätzen die angenehme Atmospähere im Kosmetikstudio bei Donata D’Oria-Tötz. Bei den Behandlungen wird die Haut tiefenwirksam gepflegt und gleichzeitig das Wohlbefinden gesteigert. Dabei kann die Kosmetikerin durch ihre langjährige Berufserfahrung individuell auf unterschiedliche Hautbedürfnisse eingehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Die Wirtschafskammer Niederösterreich gratuliert zum 10-jährigen Jubiläum und wünscht alles Gute für die kommenden Jahre!

www.donata-doria.at