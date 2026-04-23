„Da‘ Schmidawirt“ in Sitzendorf hat wieder geöffnet. Der neue Betreiber, Stefan Kornfeld, der von Ternitz nach Sitzendorf übersiedelte, bringt umfangreiche gastronomische Erfahrung mit.

Der gelernte Koch und Kellner absolvierte seine Kochausbildung in einem Fünf-Sterne-Hotel. Weitere Stationen führten ihn unter anderem an den Arlberg. Nach einer Zeit außerhalb der Gastronomie ergab sich schließlich die Gelegenheit, den Traditionsbetrieb in Sitzendorf zu übernehmen – im Oktober 2025 wurde er auf diese Möglichkeit aufmerksam, am 3. April 2026 erfolgte die Wiedereröffnung.

Das Angebot reicht von kleineren Speisen in der Früh über Würstel mit Saft und hausgemachtem Gulasch bis hin zu Gerichten à la carte. Für die Zukunft sind zusätzlich ein Menü sowie ein Oktoberfest geplant.



