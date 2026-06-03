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Thomas Petzel und Sedat Arslan vor der Firma
© Sedat Arslan

Sedat Arslan: Erfolgreich in Spenglerei und Dachdeckerei

Bad Deutsch Altenburg

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Aktualisiert am 03.06.2026

Seit der Gründung im Jahre 2012 hat sich das Unternehmen von Sedat Arslan als ein führender Handwerksbetrieb in den Branchen Spenglerei und Dachdeckerei etabliert.

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche gratulierte Bezirksstellenleiter Thomas Petzel Herrn Arslan zum bisherigen Erfolg und wünschte auch für die Zukunft alles Gute.

Thomas Petzel und Sedat Arslan vor der Firma
© Sedat Arslan Bezirksstellenleiter Thomas Petezl und Sedat Arslan