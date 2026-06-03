Sedat Arslan: Erfolgreich in Spenglerei und Dachdeckerei

Seit der Gründung im Jahre 2012 hat sich das Unternehmen von Sedat Arslan als ein führender Handwerksbetrieb in den Branchen Spenglerei und Dachdeckerei etabliert.

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche gratulierte Bezirksstellenleiter Thomas Petzel Herrn Arslan zum bisherigen Erfolg und wünschte auch für die Zukunft alles Gute.