Dagner, not danger!

Die in Vösendorf bei Wien beheimatete Werbeagentur dagner.partner feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und blickt dabei auf so manches Namensmissverständnis zurück.

Leidenschaft, die Kreatives schafft – und das bereits seit einem Vierteljahrhundert: Die Agentur dagner.partner feiert dieser Tage ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und blickt dabei auf viele erfolgreiche Projektumsetzungen zurück. Im Jahr 2000 von Horst Dagner als klassische Werbeagentur gegründet, konnte sie bereits kurz danach Europas führenden Frottierwaren-Hersteller VOSSEN als ersten großen Kunden gewinnen – einer von vielen, die bis heute die Kreativleistungen etwa in den Bereichen Grafikdesign und Markenkommunikation der inhabergeführten Agentur schätzen.

„we are not dangerous“

Mit den Erfolgen erweiterte sich auch das Portfolio von dagner.partner. Zu den Kernkompetenzen der Full-Service-Agentur zählen heute maßgeschneiderte Designlösungen sowohl im klassischen Print- und Digitalbereich als auch Webdesign und Social Media Marketing. Brand Building inklusive Entwicklung einprägsamer Brand Identities runden das umfangreiche Repertoire ab, auf das viele namhafte Kunden setzen. So wurde etwa für die deutsche MHK Group eine reichweitenstarke Imagekampagne mit Joesi Prokopetz als Testimonial entwickelt und umgesetzt. Zu den weiteren Kunden zählten und zählen die Raiffeisenregionalbank, Ergee, die Wiener Einkaufsstraßen, Regina- und rational Küchen. Besonders letzterer Kunde entlockt Dagner noch immer ein Schmunzeln als dieser vom italienischen Eigentümer in ersten E-Mails als „Mr. Danger“ angeschrieben wurde und Dagner mit einem augenzwinkernden „we are not dangerous“ geantwortet hat.

Ein Schutzpatron für Niederösterreichs Straßen

Aktuellster Coup: Für die NÖVOG entwickelte die mehrfach ausgezeichnete Agentur mit „LEOPOLDI“ eine neue Dachmarke für den niederösterreichischen Linienbus- und bedarfsgesteuerten Verkehr. „Die Herausforderung bestand darin einen Markennamen zu finden, der einerseits ein hohes Identifikationspotenzial mit Niederösterreich ermöglicht. Und aus dem sich andererseits zwei Sub-Brands kreieren lassen. Mit ,Leo’ und ,Poldi’ ist uns dieser Spagat schließlich gelungen, da beide Namen zusammengelesen zugleich den Namen von Niederösterreichs Schutzpatron bilden“, erläutert Kai U. Dagner, der die Agentur inzwischen in zweiter Generation übernommen hat und als Geschäftsführer weiterführt.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierten recht herzlich mit einer Urkunde zum 25-jährigen Jubiläum.

© Dagner.Partner V.l.: Martin Fürndraht, Kai-Uwe und Horst Dagner sowie Andrea Lautermüller



