„Daheim betreut-Award“ für zwei NÖ Personenbetreuerinnen

Die Personenbetreuerinnen Elena-Camelia Iovancea (Baden) und Maria Carla Zinca (Hollenstein/Ybbs; Bez. Amstetten) sind im Rahmen einer Gala im als NÖ-Siegerinnen beim renommierten „Daheim betreut-Award“ ausgezeichnet worden. Der Award wird für besonders herausragende Leistungen im Bereich der 24-Stunden-Betreuung vergeben. „Elena-Camelia Iovancea und Maria Carla Zinca sind absolute Aushängeschilder für die großartige und zutiefst menschliche Arbeit, die unsere Personenbetreuerinnen und -betreuer in Niederösterreich Tag für Tag erbringen“, gratulierte Robert Pozdena, der Obmann der Fachgruppe Personenberatung und -betreuung der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), den beiden Preisträgerinnen.

1.500 Euro Preisgeld

Mit dem Award werden – zum heuer dritten Mal - in jedem Bundesland zwei Personenbetreuerinnen bzw. -betreuer geehrt, die sich in ihrer Betreuungstätigkeit besonders ausgezeichnet haben. Um den Preis gewinnen zu können, ist zuvor eine Nominierung durch betreute Menschen, deren Angehörige bzw. Auftraggeberinnen und -geber nötig. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 1.500 Euro dotiert.

Betreuung muss leistbar sein

„Unsere Personenbetreuerinnen und -betreuer erfüllen Menschen, die in ihrem Leben Unterstützung benötigen, einen ganz zentralen Wunsch: weiterhin in ihrem Zuhause leben zu können“, betont Pozdena. Die hohe Bedeutung dieses Wunsches werde auch durch verschiedene Umfragen bestätigt. „Umso wichtiger ist es, dass die Betreuung für die betroffenen Menschen auch finanziell leistbar ist“, erinnert Pozdena an Rufe nach einer verbesserten Förderung für die 24-Stunden-Betreuung.

© Georg Krewenka V.l.: Ingrid Korosec, die Preisträgerinnen Elena-Camelia Iovancea und Maria Carla Zinca sowie Obmann Robert Pozdena (Personenberatung und -betreuung NÖ)

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