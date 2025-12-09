Damen-Fitnessstudio „Lucky Curves“ eröffnet in Rohrbach

Mit der Eröffnung des Damen-Fitnessstudio „Lucky Curves“ zieht frischer Schwung in den Ortskern von Rohrbach ein! Das moderne Studio bietet Frauen einen Ort, um Fitness und Wohlbefinden in angenehmer Atmosphäre zu verbinden.

FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Nutz, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner sowie Bezirksstellenausschussmitglied Adrian Chirita gratulierten Inhaberin Tanja Dallinger persönlich und wünschten ihr viel Erfolg für eine erfolgreiche Zukunft.

www.luckycurves.at