Damen-Fitnessstudio „Lucky Curves“ eröffnet in Rohrbach
Rohrbach
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 09.12.2025
Mit der Eröffnung des Damen-Fitnessstudio „Lucky Curves“ zieht frischer Schwung in den Ortskern von Rohrbach ein! Das moderne Studio bietet Frauen einen Ort, um Fitness und Wohlbefinden in angenehmer Atmosphäre zu verbinden.
FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Nutz, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner sowie Bezirksstellenausschussmitglied Adrian Chirita gratulierten Inhaberin Tanja Dallinger persönlich und wünschten ihr viel Erfolg für eine erfolgreiche Zukunft.