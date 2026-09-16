Damit alles ankommt

Der erste Blick geht ins E-Mail-Postfach, der zweite auf die laufenden Sendungen. Was ist unterwegs? Welche Termine stehen an? Wo gibt es Änderungen? Selina Schafranek verschafft sich einen Überblick. Die 26-Jährige macht bei Kühne+Nagel in Schwechat ihre Ausbildung zur Speditionskauffrau und Speditionslogistikerin. Im vierten Jahr arbeitet sie in der Seefracht – und organisiert von ihrem Arbeitsplatz aus Transporte rund um die Welt.

Genau diese internationale Dimension hat sie an dem Beruf gereizt. „Mir gefällt, dass kein Tag gleich ist und man täglich mit verschiedenen Menschen, Ländern und Herausforderungen zu tun hat.“ Ihr Aha-Moment kam, als sie erstmals erlebte, wie viele Schritte und Abteilungen zusammenspielen müssen, damit eine Sendung pünktlich ankommt. „Da habe ich gemerkt, dass mir die Mischung aus Organisation, Teamarbeit und internationalen Abläufen besonders gut gefällt.“

Mir gefällt, dass kein Tag gleich ist und man täglich mit verschiedenen Menschen, Ländern und Herausforderungen zu tun hat.

Diese Mischung bestimmt auch ihren Arbeitstag. Kundenaufträge bearbeiten, mit Reedereien, Kunden und Geschäftspartnern kommunizieren, Termine kontrollieren, Transportdokumente erstellen und Sendungen verfolgen. Und dann kommt plötzlich eine Änderung dazwischen. „Viele denken, dass es in der Logistik nur darum geht, Sendungen von A nach B zu transportieren. Tatsächlich steckt aber viel mehr dahinter. Wie Planung, digitale Systeme, genaue Dokumentation und laufende Abstimmungen.“

Lehre hat lange Tradition

Bei Kühne+Nagel hat Lehrlingsausbildung lange Tradition. Seit 1978 bildet das Unternehmen Nachwuchskräfte aus, aktuell sind es österreichweit mehr als 40. Mit 1. September starteten weitere 20 junge Menschen. Geschäftsführer Franz Braunsberger sieht darin eine Investition in die Zukunft: „Als Unternehmen dürfen wir nicht darauf warten, dass gut ausgebildete Fachkräfte am Arbeitsmarkt verfügbar sind. Wir müssen selbst einen Beitrag leisten und jungen Menschen eine echte berufliche Perspektive bieten.“ Die Herausforderung liege dabei auch darin, jeden Lehrling fachlich und persönlich dort abzuholen, wo er gerade steht. Unterstützung erhält Kühne+Nagel von der Wirtschaftskammer NÖ: „Wir werden als Lehrbetrieb umfassend betreut und bekommen sofortige Unterstützung“, betont Braunsberger.

Als Unternehmen dürfen wir nicht darauf warten, dass gut ausgebildete Fachkräfte am Arbeitsmarkt verfügbar sind. Wir müssen selbst einen Beitrag leisten und eine echte berufliche Perspektive bieten.

Wie daraus Karriere werden kann, zeigt Selina selbst. Ihre Lehre zur Speditionskauffrau hat sie bereits mit Auszeichnung abgeschlossen, nun absolviert sie zusätzlich die Ausbildung zur Speditionslogistikerin. Parallel hat sie Lehre mit Matura gemeistert. „Es war eine große Herausforderung, die Anforderungen der Lehre, der Matura und des Arbeitsalltags gleichzeitig zu meistern. Doch der Einsatz hat sich ausgezahlt.“

Auch Braunsberger hebt ihr Engagement hervor: „Selina ist ehrgeizig, zielstrebig und hat ihren weiteren beruflichen Karriereweg stets klar vor Augen.“ Dieser Weg führt zunächst weiter bei Kühne+Nagel: Nach ihrer Ausbildung wird sie übernommen und beginnt berufsbegleitend ein Studium im Bereich Logistik und Transportwirtschaft.