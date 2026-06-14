DAS FUTTERHAUS: Neuer Standort in Baden

Vor Kurzem eröffnete DAS FUTTERHAUS seinen neuen Standort in Baden in der Wiener Straße 119-123. „Auf rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Fachmarkt alles, was Heimtierhalter und ihre tierischen Begleiter benötigten“, so Franchisepartner Martin Kowatsch und ergänzt: „Mit dem Umzug nach elf Jahren in Baden schaffen wir noch mehr Raum und ein modernes Einkaufserlebnis. Ob gesundes Futter, ein neues Körbchen, spannendes Spielzeug oder Pflegeprodukte – im neuen Fachmarkt dreht sich alles um die Bedürfnisse und das Wohlergehen von Tieren.“ Neben einer großen Produktvielfalt und individueller Beratung können Kunden an der „Futterbar“ Futtermittel, Snacks und Leckerlis individuell zusammengestellt und eigenhändig abfüllen. Der eingemietete Hundefriseur DOGGY-Studio bleibt auch am neuen Standort Teil des Angebots.

© zVg Geschäftsführer Martin Kowatsch und Prokurist Michael Wagenhofer begrüßten WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt (links) an ihrem neuen Badener Standort



