Das perfekte Steak: Live Cooking im Möbelhaus Böhm-Mitsch

Unter dem Motto „Das perfekte Steak – Live Cooking im Möbelhaus“ empfing der Familienbetrieb Böhm-Mitsch zahlreiche Gäste im hauseigenen Showroom.

Im Mittelpunkt standen praxisnahe Tipps rund um die Steak-Zubereitung sowie Inspirationen zu aktuellen Wohn- und Einrichtungstrends.

Bei der Veranstaltung konnten Besucherinnen und Besucher den Profis beim Kochen über die Schulter schauen, Fragen zu Garstufen, Fleischqualität und passenden Beilagen stellen und sich direkt vor Ort Anregungen für die eigene Küche holen. Die Kombination aus Genuss, Beratung und Wohnideen machte das Event zu einem Treffpunkt für Kundinnen und Kunden aus der Region.

Böhm-Mitsch setzt dabei regelmäßig auf derartige Veranstaltungsformate zu unterschiedlichen Themen: Mit Live-Demonstrationen, Beratung und Trendimpulsen zeigt das Team, was in modernen Küchen heute alles möglich ist – und wie sich Funktionalität und Design im Alltag ideal verbinden lassen.

Auch Bezirksstellenleiter Philipp Teufl besuchte das Event, das innovative Ansätze zur Vernetzung und Kundenakquise bot. Die Vertreter der Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierten dem Unternehmen und wünschten weiterhin erfolgreiche, unternehmerische Jahre.

Über Böhm-Mitsch

Das Möbelhaus Böhm-Mitsch ist ein familiengeführter Betrieb in Spannberg und bietet Beratung und Lösungen rund ums Wohnen – von der Planung bis zur Umsetzung. Mit Events im Showroom schafft das Unternehmen zusätzliche Gelegenheiten für persönliche Begegnung, fachlichen Austausch und Inspiration.



https://www.boehm-mitsch.at

