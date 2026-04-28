Dauerkrisen meistern: Unternehmensberater:innen diskutieren Lösungsansätze in Stockerau

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnen Themen wie Finanzierung, Restrukturierung und Bonität zunehmend an Bedeutung. Unter dem Titel „Dauerkrisen

meistern“ widmete sich kürzlich eine von der Experts Group Bonitätsmanagement und

Controlling der Fachgruppe Unternehmensberatung in Niederösterreich eingeladene,

hochkarätige Runde an Fachleuten genau diesen Fragestellungen und bot praxisnahe Einblicke für Unternehmen und Entscheidungsträger.

Die Veranstaltung brachte Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusammen – von Controlling über Finanzierung bis hin zur Restrukturierung. Den Auftakt machte Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, mit einer Einordnung der ktuellen wirtschaftlichen Lage, und einem daraus entstehenden Bedarf an Unternehmensberatende zur Unterstützung von Unternehmen.

Ein zentrales Thema war die steigende Zahl an Insolvenzen in Österreich. Bernulf Bruckner präsentierte dazu aktuelle Entwicklungen und zeigte auf, wie sich Unternehmen frühzeitig gegen finanzielle Schieflagen wappnen können. Die Diskussion machte deutlich: Prävention und rechtzeitiges Handeln sind entscheidend, um existenzbedrohende Situationen zu vermeiden.

Auch strukturelle Maßnahmen standen im Fokus. DIE Wirtschaftstreuhänder Martin Baumgartner und Lukas Brandhuber sowie Rechtsanwalt Bernd Trappmaier beleuchteten das Thema „Carve-out“ – also die Ausgliederung von Unternehmensteilen – als strategisches Instrument zur Neuausrichtung von Betrieben. Gerade in Krisenzeiten kann dieser Ansatz helfen, wirtschaftlich tragfähige Bereiche zu sichern und neu aufzustellen.



Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Finanzierung. Michael Kaltenbeck von der UniCredit Group erläuterten, wie Banken Unternehmen aktuell bewerten und welche Rolle Ratings bei der Kreditvergabe spielen. Dabei wurde klar: Transparenz, solide Zahlen und eine klare Strategie sind heute wichtiger denn je, um Finanzierungsspielräume zu erhalten.

Praxisnah wurde es schließlich beim Thema Restrukturierung im Hotelbereich. Paul Reitbauer und Erik Sauer zeigten anhand eines konkreten Beispiels, wie Sanierungsprozesse erfolgreich umgesetzt werden können – ein Thema, das insbesondere für die stark von Krisen betroffene Tourismusbranche von großer Relevanz ist.

Organisiert wurde die Veranstaltung von den Unternehmensberatern und Experts Group-Mitgliedern Mario Schwarz-Maurer und Bernulf Bruckner sowie der WKO Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau. Zahlreiche Expertinnen und Experten nutzten die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung.

Fazit:

Die Veranstaltung verdeutlichte, dass Unternehmen in Zeiten anhaltender Unsicherheit vor allem eines brauchen: klare Strategien, fundierte Finanzplanung und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Der offene Austausch zwischen Praxis und Beratung liefert dafür wichtige Impulse – gerade auf regionaler Ebene.

