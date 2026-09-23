Design trifft Sonnenenergie

Hochwertige Photovoltaik-Überdachungslösungen, die Architektur, Energiegewinnung und Alltagstauglichkeit zu einem stimmigen Gesamtkonzept verbinden: Dafür steht die SKYVOLUTION Energy GmbH mit Sitz in Königstetten (Bezirk Tulln).

Aushängeschild ist SKYVOLUTION ONE - eine innovative Poolüberdachung aus Echtglas mit nahtlos integrierter Photovoltaik. Sie vereint Schutz, Design und Energiegewinnung in einem System und richtet sich an Kundinnen und Kunden, die eine hochwertige, zukunftsorientierte und zugleich ästhetisch anspruchsvolle Lösung suchen.

Mit SKYVOLUTION ONE wird der Poolbereich nicht nur geschützt, sondern architektonisch aufgewertet und gleichzeitig zur aktiven Energiefläche. Die Photovoltaik fügt sich dabei harmonisch in die Echtglas-Konstruktion ein und macht nachhaltige Energiegewinnung sichtbar, ohne den hochwertigen Charakter des Außenbereichs zu beeinträchtigen.

Neben SKYVOLUTION ONE bietet das Unternehmen PV-Terrassenüberdachungen und PV-Carportlösungen für private und gewerbliche Anwendungen an. Ziel ist es, bereits genutzte Außenflächen wie Poolbereiche, Terrassen oder Stellplätze in elegante Energieflächen zu verwandeln. So entstehen Lösungen, die Witterungsschutz, Komfort, Design und nachhaltige Stromerzeugung miteinander verbinden. Jede Anlage wird projektbezogen geplant und auf Gebäude, Nutzung, Schneelast, Entwässerung, Energiebedarf und optische Wirkung abgestimmt. SKYVOLUTION integriert Photovoltaik in hochwertige Architektur- und Außenraumlösungen, ohne dass zusätzliche Flächen versiegelt werden müssen.

Unterstützung kam von der WKNÖ, Abteilung Umweltpolitik. „Gerade bei innovativen Produkten ist es entscheidend, frühzeitig Klarheit zu Normen, CE-Kennzeichnung und regulatorischen Anforderungen zu gewinnen. Die WKNÖ hat uns dabei sehr tatkräftig unterstützt und wertvolle Orientierung gegeben. Besonders hilfreich waren die Hinweise zu CE-Kennzeichnung, Normen sowie zu geförderten Beratungen in unterschiedlichen Bereichen. Diese Unterstützung war für uns ein wichtiger Beitrag, um SKYVOLUTION ONE regelkonform und professionell weiterzuentwickeln“, betont Ing. Roland Altenberger, Geschäftsführer der SKYVOLUTION Energy GmbH.

https://www.skyvolution.at/

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ce



