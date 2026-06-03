Zu dem Vortrag „Die Bindung von Mitarbeiter:innen als Antwort auf den Fachkräftemangel“ lud die WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf ein.

Als Referentin sprach Marlene Köck, Inhaberin der MK Personalberatung, über die aktuellen Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel, der sich verändernden Arbeitswelt sowie häufig auch aus fehlenden Qualifikationen ergeben.

Als Schlüssel zu einer nachhaltigen Mitarbeiter:innenbindung nannte sie drei zentrale Säulen:

eine klare Definition der Aufgaben – etwa durch präzise Jobprofile oder sinnstiftende Tätigkeiten –,

die persönliche und fachliche Wertschätzung, die sich in Feedback, Führung, Entwicklungsmöglichkeiten und der Unternehmenskultur widerspiegelt,

sowie eine faire Vergütung, die auf einer transparenten Gehaltsstruktur und nachvollziehbaren Abrechnung basiert.

© zVg V.l.: WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Marlene Köck und WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger.



