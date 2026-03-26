Die „Freche Biene“ schwärmt aus
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Aktualisiert am 26.03.2026
Daniela Korherr und Fabian Astelbauer eröffneten in der Austraße 53 in Mautern ihren zweiten Hofladen „Freche Biene“.
Nach dem erfolgreichen Betrieb des ersten Standortes in Langenlois erweitert das engagierte Gründerduo sein Konzept nun um einen zweiten Selbstbedienungsladen, der den Fokus auf Regionalität, Qualität und ein modernes Einkaufserlebnis legt.
Beliefert wird der Laden u. a. von zahlreichen regionalen Betrieben. Damit ist die Freche Biene eine verlässliche Plattform für Produzent:innen aus der Region.