Die Junge Wirtschaft Krems lud zum „JW‑Bowling“ ins X‑Bowl Krems ein — ein entspanntes Netzwerk-Treffen zum Jahresende.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit, bei Bowlingbahnen, guter Stimmung und lockerem Austausch Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung bot nicht nur sportlichen Spaß, sondern auch eine ungezwungene Plattform fürs Netzwerken und neue Geschäftsverbindungen.

Ein gelungener Abend im Zeichen von Business, Freizeit und Gemeinschaft — wir freuen uns auf das nächste Treffen!