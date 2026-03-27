Digitale Helfer im Druck

Seit über 150 Jahren produziert die Druckerei Ferdinand Berger & Söhne in Horn Magazine, Bücher, Flyer und Schulbücher, die in ganz Österreich gelesen werden. Mit Peter und Ferdinand Berger ist bereits die fünfte Generation an der Spitze des Familienunternehmens. Mehr als 200 Mitarbeiter:innen sorgen für eine reibungslose Abwicklung der Bestellungen. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft.



Ein KI-Tool unterstützt seit neuestem beim Strukturieren und Sortieren von großen Datenmengen, die etwa im Einkauf, durch Kundenbestellungen und auch im Maschinenpark entstehen. Besonders relevant war für Berger, sensibel mit den Kundendaten umzugehen: „Uns war wichtig, dass die ganzen Daten nicht irgendwo in Amerika liegen, sondern wirklich bei uns im Haus.“



IT-Firma aus NÖ beauftragt



Auch für die Umsetzung engagierte Berger eine niederösterreichische Firma: die Christian Kossler Consulting GmbH aus Mödling. „Im ersten Schritt haben wir die vorhandenen Daten zusammengetragen. Das Wichtigste ist, dass die Daten verfügbar sind“, erklärt Geschäftsführer Christian Kössler. „Auf Basis dieser zusammengeführten Daten ist es möglich, weitere Auswertungen durchzuführen, die auch das Gesamtsystem beleuchten. Und wir können auch KI-Tools für die einzelnen Bereiche zur Verfügung stellen.“



Dadurch erhofft sich die Druckerei Berger viele neue Möglichkeiten, in Zukunft Zeit und Ressourcen einzusparen. Die KI soll etwa Angaben über die Datenmengen bereitstellen sowie alarmieren, falls die Technik ausfällt. Druckrollen wechseln und Maschinen warten – das bleibt Menschensache. „Ich glaube, es ist immer ein Miteinander: der Mensch und die KI“, ist Peter Berger überzeugt und fügt hinzu: „Der Faktor Mensch bleibt also trotzdem immer vorhanden.“



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digi4Wirtschaft

Das Impulsprogramm digi4Wirtschaft, finanziert durch das Land NÖ sowie die Wirtschaftskammer NÖ, dient zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in niederösterreichischen Unternehmen. Die Einführung neuer Technologien sowie deren organisatorische Einbindung in betriebliche Prozesse werden dadurch gefördert.

Zwei Förderschienen stehen aktuell zur Verfügung: digi Kickstart & digi Assistent. Für digi Investition: data ist derzeit keine Einreichung möglich.

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