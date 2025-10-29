Innovation und Präzision: Kabel für die ganze Welt

Beim Rundgang durch die modernen Hallen der GG Group in Poysdorf wird klar: Hier trifft Know-how auf Innovation. Das Unternehmen ist führender Hersteller von Kabeln, Leitungen und Kabelsätzen für die Automobilindustrie sowie für industrielle Spezialanwendungen. So werden etwa Kabelsätze für die Energieübertragung zugeschnitten. „Ähnlich wie bei der Maßkonfektionierung bei Anzügen. Des Weiteren stellen wir Datenkabel für die Datenübertragung in Assistenzsystemen zur Verfügung, die in Autos verbaut werden und immer mehr an Bedeutung gewinnen“, erklärt Michael Schwent von der GG Group.

Im Zuge der Förderung „digi4Wirtschaft“ setzt das Unternehmen gezielt auf Digitalisierung, um Effizienz und Transparenz in den Produktions- und Geschäftsprozessen nachhaltig zu steigern. Konkret geht es um die Beschaffung der Hunderten Einzelteile für die Kabelsatzherstellung. „Wir wollen möglichst viele manuelle Abläufe durch Automatismus ersetzen, nicht um Arbeitsplätze zu gefährden, sondern um sie zu erhalten. Ebenso wie die Entwicklungskompetenz hier in Poysdorf“, präzisiert Martina Steiner von der GG Group.

Fehleranfälligkeit sinkt



Die Vorteile des Prozesses: Die manuellen Eingaben werden weniger, damit sinkt auch die Fehleranfälligkeit. „Die neue Plattform ermöglicht es auch, dass wir Zugriff auf mehrere Lieferanten und Einkaufsgemeinschaften erhalten und vielleicht sogar einen besseren Preis für die jeweiligen Komponenten bekommen, die wir noch verbauen müssen“, verdeutlicht Michael Schwent

„Effizienzsteigerung, Minderung der Fehleranfälligkeit und Schaffung eines Mehrwerts“: Das habe man im Zuge von „digi4Wirtschaft“ mit dem Projekt im Unternehmen sehr gut umgesetzt, ist sich Martina Steiner sicher. „Um die Arbeitsplätze zu erhalten und als modernes Entwicklungszentrum, das von Niederösterreich aus agiert, bestehen zu bleiben.“

www.gg-group.com/de/

digi4Wirtschaft

Das Impulsprogramm digi4Wirtschaft, finanziert durch das Land NÖ sowie die Wirtschaftskammer NÖ, dient zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in NÖ Unternehmen. Die Einführung neuer Technologien und deren organisatorische Einbindung in betriebliche Prozesse wird dadurch gefördert.

Zwei Förderschienen stehen aktuell zur Verfügung: digi Kickstart & digi Assistent. Für digi Investition: data ist derzeit keine Einreichung möglich.

