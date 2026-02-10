KI optimiert Lkw-Routen

Ein Mangel an Fachkräften und Ressourcen machen die Logistik im Transport mit Lkws zur Herausforderung. Um Zeit, Geld und Emissionen einzusparen, setzt die BTG Spedition und Logistik GmbH aus Wiener Neudorf neuerdings auf ein revolutionäres KI-Dispositions-Tool. Dieses soll helfen, eine ausgefeilte Routenplanung zu erstellen. Unterstützt wurde die Umsetzung des Projekts vom Impulsprogramm „digi4Wirtschaft“.



„Man muss sich das so vorstellen: Es gibt tagtäglich eine Vielzahl an Sendungen, die wir optimal kombinieren müssen. Das hat uns dazu bewogen, nun auch mit der Touroptimierung Richtung IT-Unterstützung zu gehen“, nennt Thomas Hafner, Geschäftsführer der BTG, die Beweggründe. Durch die KI erwartet er eine Zeitersparung von etwa 20 bis 30 Prozent.



Seit der Gründung im Jahr 1999 wächst die BTG Spedition und Logistik GmbH stetig. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 70 Mitarbeiter:innen in den Bereichen Luftfracht, Seefracht, Lkw-Transporte, Projektgeschäft und Distributionslogistik. Der Fachkräftemangel, zunehmende Ausgaben und knappe Fahrzeugkapazitäten erschweren jedoch die Logistik. Vor allem Leerfahrten sollen deshalb vermieden werden, indem Import und Export in nur einer Tour kombiniert werden.



Effizienter und nachhaltiger



Genau hier kommt die KI zum Einsatz: Sie hilft dabei, verschiedene Abhol- und Zustellorte sowie knappe Zeitfenster ideal zu organisieren. „Das Tourenoptimierungstool prüft, welche Zeitfenster und Kombinationen gewichtstechnisch möglich sind. Das ist eine sehr große Hilfe“, meint Hafner. Auch CO2-Emissionen sinken dadurch erheblich. Im vergangenen Jahr ging der Dispositionsassistent in den Probebetrieb. Mit Jahreswechsel wurde er in den regulären Betrieb aufgenommen und übernimmt zusätzliche Aufgaben – etwa die CO2-Analyse und digitale Abrechnung. Mit dem KI-Assistenten stellt BTG sicher, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein und ist damit ein Beispiel dafür, wie Digitalisierung den Arbeitsalltag effizienter und nachhaltiger gestaltet.



