KI verbessert Telefonqualität

Qualitätsmanagement auf High-Level. Das war die Idee hinter dem Projekt „Echtzeit Speech-to-Text-Transkription und automatisierte Analyse zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Qualitätsverbesserung“, das die Benefit Büroservice GmbH im Zuge des Förderprogramms digi4Wirtschaft des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer NÖ umgesetzt hat.



Dabei werden Telefonate während des Gesprächs sofort transkribiert: Der Mitarbeitende führt den Call l durch, automatisch entsteht ein Transkript. Qualitätsmanager:innen können sofort beurteilen, was verbessert werden kann, und entsprechende Maßnahmen setzen.



„Direkt nach Projektabschluss wurden schon 50 Prozent der Transkripte durch die KI transkribiert und beurteilt“, erzählt Michaela Epinger, Teamlead Marketing. Die Vorteile? Enorme Zeitersparnis und Förderung der Qualität. „Etwa 40 Prozent der Zeit, die wir vorher mit der Beurteilung der Transkripte verbracht haben, konnten wir so einsparen.“



Seit rund einem Jahr ist das KI-Tool im Einsatz und bringt enorme Erleichterungen: Mitarbeitende im Qualitätsmanagement können ihre Zeit nun auf andere Aufgaben verlagern. „Wir wollen die Mitarbeitenden noch besser bei ihrer Arbeit unterstützen und langfristig immer wieder die Kundenqualität verbessern“, so Epinger.

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