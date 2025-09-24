Weg von der Datenflut dank digitaler Lösung

Grün ist unsere Leidenschaft!“ – so lautet das Credo der HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH in Aschbach-Markt. Mit Dach- und Fassadenbegrünung bedient das Unternehmen eine spezielle Nische und ist damit sogar einer der größten Anbieter Österreichs. Die Vorteile von begrünten Dächern und Fassaden sprechen für sich: Energieersparnis, Lärmreduktion, zusätzlicher Lebensraum für Menschen und Tiere, ein verbessertes Raumklima und Regenwasserrückhalt.



„Wir wollen das Regenwasser zwischenspeichern, sodass es für trockene Phasen genutzt werden kann“, erklärt Geschäftsführer Martin Haas. Im Hinblick auf die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse steigt auch die Nachfrage.



Jedes Projekt bedeutet allerdings auch viel Papieraufwand. „Die Stundenerfassung wurde bis jetzt händisch von unseren Mitarbeiter:innen ausgefüllt. Oft war das dann schwer leserlich oder nicht vollständig. Zufällig haben wir dann eine App entdeckt, die uns da unterstützen kann“, schildert Birgit Haas, die sich im Betrieb um die Finanzen und das Personalwesen kümmert.



Nun wird vom Papier auf die App umgestellt. Dort werden alle Daten – Stunden, Kontakte, Baustellenfotos und Dokumentationen – von den Mitarbeiter:innen selbst eingespielt und so mit den Kolleg:innen im Büro geteilt. Bei knapp 30 Mitarbeiter:innen und rund 500 Baustellen pro Jahr eine erhebliche Arbeitserleichterung.



Unterstützt wurde das Projekt durch das Förderprogramm digi4Wirtschaft. „Bei unseren Mitarbeitenden ist die Umstellung gut angekommen. Was Überstunden und Urlaube angeht, ist nun alles viel transparenter für sie und für uns. Die App hat wirklich viele Vorteile“, ist Martin Haas zufrieden



www.haas-garten.at

© WKNÖ Eine neue App zur Dokumentation von Baustellen und Arbeitsstunden erleichtert den Arbeitsalltag von Birgit und Martin Haas, HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH.





digi4Wirtschaft

Das Impulsprogramm digi4Wirtschaft, finanziert durch das Land NÖ sowie die Wirtschaftskammer NÖ, dient zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in NÖ Unternehmen. Die Einführung neuer Technologien und deren organisatorische Einbindung in betriebliche Prozesse wird dadurch gefördert.



Zwei Förderschienen stehen aktuell zur Verfügung: digi Kickstart & digi Assistent. Für digi Investition: data ist derzeit keine Einreichung möglich.



Bei Fragen unterstützen die TIP NÖ:

T 02742/851-16601 E tip@wknoe.at

www.tip-noe.at

