"Digitale Souveränität: Es ist 5 vor 12!"

Wussten Sie, dass sich bereits 80 Prozent der europäischen Cloud-Infrastruktur – hochsensible Daten inklusive – in amerikanischer Hand befinden? Dass 90 Prozent der Mikrochips – gleichsam das Herz unserer elektronischen Devices – aus Asien stammen und dass 80 Prozent der seltenen Erden – die systemrelevant für beinahe alle modernen Technologien sind – aus China importiert werden?

Diese Zahlen führen uns drastisch vor Augen, wie verwundbar und abhängig wir bereits sind! Dabei stehen längst nicht mehr nur die Wahrung unserer wirtschaftlichen Interessen, sondern bereits die Grundwerte unserer Gesellschaft und unserer liberalen Demokratie auf dem Spiel. Es besteht akuter Handlungsbedarf! Europa ist gefordert, alle Kräfte zu bündeln und nachhaltige Maßnahmen zu setzen, die die Rückeroberung der digitalen Souveränität unseres Kontinents sicherstellen.

Darunter fallen etwa der massive Ausbau unserer digitalen Infrastruktur, zum Beispiel durch den Ausbau von Cloud-Angeboten, ebenso wie die Forcierung von Open-Source-Technologien. Es mangelt in Europa – wie so oft – nicht an Wissen, Talenten und Ressourcen. Wir sind nur unglaublich träge und überbürokratisiert, wenn es um die Umsetzung geht. Wir können uns aber keine Zeitverzögerung mehr leisten, denn es ist bereits 5 vor 12!