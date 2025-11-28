Digitalks on Tour 2025 erfolgreich abgeschlossen

Gestern fand im Haus der Digitalisierung in Tulln mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

der finale Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ statt – ein gemeinsames Format des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Haus der Digitalisierung. Unter dem Motto „Durch den Einsatz von KI die Marketing- und Salesprozesse auf die nächste Stufe heben“ endete die Tour 2025 mit

einem thematisch wie personell starken Schlusspunkt.

Insgesamt nahmen 520 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter an den vier

Veranstaltungen in Amstetten, Zwettl, Mödling und Tulln teil. Sie nutzten die Gelegenheit, sich über praxiserprobte Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im betrieblichen Alltag zu informieren – insbesondere in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Preisgestaltung.

In Tulln reichte das Programm von der Nutzung von KI entlang der Customer Journey über Erfahrungsberichte aus der Unternehmenspraxis bis hin zu neuen Angeboten zur KI-Weiterbildung.

Zu den Vortragenden zählten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter von wiasano, 506.ai, DIALOGIC, Bubo AI, der FH Wiener Neustadt und dem WIFI

Niederösterreich.

„Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist der Zugang zu Digitalisierungsthemen

entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Die Digitalks holen das Thema aus der Theorie und zeigen ganz konkret, wie KI in der Praxis funktioniert – das ist ein großer Mehrwert für unsere Unternehmen im Bezirk“, betont Johann Figl, Bezirksstellenausschussmitglied der WKNÖ-Bezirksstelle Tulln.

„Die starke Nachfrage zeigt, dass sich KI von einem Schlagwort zu einem realen Werkzeug im Unternehmensalltag entwickelt hat. Mit Formaten wie den Digitalks unterstützen wir KMU dabei, Schritt für Schritt in die digitale Zukunft zu gehen“, ergänzt Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Lukas Reutterer.

Auch im kommenden Jahr wird Digitalks on Tour fortgesetzt. Der Auftakt findet am 13. Jänner 2026 in Melk statt. Weitere Stationen sind in Planung!



Mehr Informationen und weitere Termine: www.virtuelleshaus.at

