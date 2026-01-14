Digitalks on Tour 2026 gestartet: Erfolgreicher Auftakt in Melk

Das Interesse am Veranstaltungsformat „Digitalks on Tour“ ist ungebrochen – mehr als 100 Unternehmer:innen kamen zum ersten Termin des Jahres in die WKNÖ-Bezirksstelle Melk. Unter dem Titel „KI-Agenten in Aktion - so automatisieren intelligente Assistenten deinen workflow" zeigen die Wirtschaftskammer NÖ, das Land NÖ und ecoplus Digital – Haus der Digitalisierung heuer bei insgesamt vier Terminen, wie man KI-Agenten sinnvoll in Unternehmen einsetzen kann.

Egal ob im Recruiting, Wissensmanagement oder Backoffice – der Einsatz von KI-Agenten ist vielseitig und kann Unternehmen dabei unterstützen, noch effizienter und erfolgreicher zu agieren. Bei der Veranstaltung in Melk erhielten die Teilnehmenden wertvolle Impulse von Unternehmen wie Ernst & Young, Onlim oder ProcessOne. Dabei wurden nicht nur aktuelle Trends und Innovationen diskutiert, sondern auch reale Erfolgsbeispiele vorgestellt, die verdeutlichten, wie hilfreich der Einsatz von KI-Agenten ist.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten es im Bereich Künstliche Intelligenz gibt, präsentierte WIFI-Produktmanager Michael Zobl. TIP NÖ-Innovationsexperte Helmut Kahrer, Projektmanager Christoph Jarisch (ecoplus Digital GmbH) und Michael Kollegger (FOTEC) zeigten auf, welche Veranstaltungen, Angebote und Förderungen zum Thema „Agentic AI“ für Betriebe angeboten werden.

Seit dem Start der Workshopreihe „Digitalks on Tour“ haben bereits mehr als 2.000 Unternehmensvertreter an den Veranstaltungen teilgenommen, um praxisnahe Einblicke in die Anwendung von KI-Technologien zu gewinnen. „Das zeigt, wie groß das Interesse am Thema Künstliche Intelligenz auch in unseren regionalen Betrieben ist. Diese Entwicklung verändert unser Arbeiten grundlegend – und sie bietet gerade kleinen und mittleren Unternehmen enorme Chancen, effizienter, schneller und innovativer zu werden“, betont WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

„Die starke Nachfrage zeigt, dass sich KI von einem Schlagwort zu einem realen Werkzeug im Unternehmensalltag entwickelt hat. Mit Formaten wie den Digitalks unterstützen wir KMU dabei, Schritt für Schritt in die digitale Zukunft zu gehen“, ergänzt Christoph Jarisch (ecoplus Digital – Haus der Digitalisierung).

Interessierte Unternehmen können sich auf folgende weitere Termine freuen:

Krems: 12. Mai 2026, Ort: WKNÖ-Bezirksstelle Krems

Neunkirchen: 15. September 2026, Ort: Haus der Wirtschaft

Tulln: 11. November 2026, Ort: Haus der Digitalisierung

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.plattform-ki.at und www.virtuelleshaus.at

© WKNÖ Beim Auftakt der „Digitalks on Tour“-Reihe 2026 in Melk (v.l.): Christoph Jarisch (ecoplus Digital GmbH), Helmut Kahrer (TIP NÖ), WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.