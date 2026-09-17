„DIGITALKS ON TOUR“ begeistern Neunkirchen

Neunkirchen war Schauplatz der nächsten Station der Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ – die Resonanz war wieder großartig: Rund 110 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Chance, sich praxisnah über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zu informieren.

Diesmal wurde gezeigt, wie KI-Agenten Unternehmen im Alltag entlasten, Abläufe effizienter machen und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen.

Die Veranstaltungsreihe, getragen von Land Niederösterreich, Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Haus der Digitalisierung, hat sich als Treffpunkt für KMU etabliert: Seitdem im Jahr 2023 nutzten bereits über 2.400 Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich direkt in den Regionen über digitale Trends, Best Practice-Beispiele zu informieren, zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten inklusive.

In Neunkirchen informierten Expertinnen und Experten von Ernst & Young, FOTEC, Marketingwerk NÖ, Onlim, Process One, thynkAI, Alpha Intelligence und das WIFI. Sie gaben praxisnahe Einblicke in die Umsetzung von KI-Projekten, den Einsatz smarter Assistenten, KI-Automatisierung im Backoffice, digitale Mitarbeitende, Wissensmanagement mit KI sowie KI-Agenten im Recruiting. Zusätzlich wurde die Veranstaltung durch Informationen der Technologie- und InnovationsPartner (TIP), Haus der Digitalisierung und von DIHOST zu Unterstützungsangeboten, Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten rund um Agentic AI bereichert.

„Mit Digitalks on Tour bringen wir Fachwissen direkt in die Regionen in ganz Niederösterreich. Bestes Beispiel sind die KI-Agenten, die nicht nur ein technologischer Trend sind, sondern konkrete Chancen für Unternehmen bieten, von effizienteren Prozessen über den besseren Umgang mit internem Wissen bis hin zur Entlastung von Mitarbeitenden“, weiß Helmut Kahrer von der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Auch Christoph Jarisch vom Haus der Digitalisierung ist sich sicher: „Unser Erfolgsrezept ist einfach: Wir zeigen, wie KI-Anwendungen einfach in den Arbeitsalltag integriert werden können. Entscheidend ist, dass Betriebe nicht nur einzelne Werkzeuge ausprobieren, sondern erkennen, welche Aufgaben sinnvoll automatisiert werden können. Die starke Beteiligung zeigt: Viele sehen die Chancen, effizienter zu arbeiten und ihre Zielgruppen noch gezielter zu erreichen.“

Nächster Halt der „Digitalks on Tour“:

Tulln, 11. November 2026, Haus der Digitalisierung

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.virtuelleshaus.at und www.tip-noe.at