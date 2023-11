„Digitalks on Tour“ informieren: Wie Unternehmen ChatGPT und KI-Anwendungen in ihren Arbeitsalltag integrieren können

Wie die Künstliche Intelligenz den Berufsalltag bereichern kann, wollten am 15. November weit mehr als 150 Wirtschaftstreibende im Haus der Wirtschaft in Mistelbach wissen. Die Veranstaltung „Digitalks on Tour“ war komplett ausgebucht. Hochkarätige Expert:innen stellten KI-Tools wie ChatGPT, Google Analytics 4 sowie den Microsoft 365 Copilot vor.

„Die Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft in Zukunft stark beeinflussen. Umso wichtiger ist es, uns so rasch wie möglich damit zu beschäftigen. Wir müssen lernen, die KI-Anwendungen in unseren Berufsalltag zu integrieren und die Chancen, die sich dadurch auftun, zu nutzen. Dass die Veranstaltung auch in Mistelbach von so vielen Teilnehmern regelrecht gestürmt wurde, beweist, wie wichtig es unseren Unternehmen ist, sich mit dem Thema auseinander zu setzen“, betont Gernot Wiesinger, WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied von Mistelbach.

Konkrete Beispiele der verschiedensten KI-Anwendungen lieferten die Speaker Florian Hasibar (mytalents.ai), Stefan Reich (next one GmbH) und Petronela Altrichter (Microsoft). Einblicke in die KI-Akademie vom WIFI NÖ gab es durch Dietmar Millinger.

Nähere Informationen: noe.wifi.at/ki-akademie

Foto-Download

© WKNÖ Previous Next