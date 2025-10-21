Zweite erfolgreiche Messe "Du im Mittelpunk"

Im Haus der Wirtschaft in Gänserndorf stand die Messe "Du im Mittelpunkt" ganz im Zeichen von Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit. Die Veranstaltung bot ein vielfältiges Programm mit Live-Workshops, einer Tombola und weiteren Aktionen.

Organisiert wurde die Messe vom Gänserndorfer Unternehmer Markus Weiland mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Gänserndorf, vertreten durch Bezirksstellenleiter Philipp Teufl, sowie der „Tut gut!“-Initiative der Stadtgemeinde Gänserndorf und Bürgermeister René Lobner.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern zu informieren, beraten zu lassen und selbst aktiv zu werden. Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Gasthauses Demel aus Schönkirchen.

„Die Messe ist eine Bereicherung für die Gesundheit und das Wohlbefinden Interessierter und ein starkes Zeichen für die lokale Wirtschaft“, betonte Birgit Streibel-Lobner, Obfrau der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der WKNÖ und Sprecherin der niederösterreichischen Ein-Personen-Unternehmer:innen.