Das Landesgremium Direktvertrieb besucht die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Helga Huber, Obfrau vom Landesgremium Direktvertrieb und Ingrid Reinwein, Bezirksvertrauensfrau vom Landesgremium Direktvertrieb waren in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau zu Besuch und haben die breiten Services des Gremiums Direktvertrieb vorgestellt. Obfrau Huber möchte die Sichtbarkeit der Branche erhöhen und die Rahmenbedingungen für die Mitglieder verbessern.

Besonderes Augenmerk legt Frau Huber auf der stetigen Qualitätssteigerung und -erhaltung der Direktvertriebs-Berater:Innen. Vom WIFI gibt es speziell für Neugründer:Innen den Lehrgang „Direktvertrieb – Chance für die Zukunft“. Sowie für Mitglieder, welche in der digitalen Welt Fuß fassen möchten den Lehrgang „Digitale Kommunikation für Direktberater:innen“. Um die Ausbildung der Unternehmer:Innen zu stärken werden beide Lehrgänge zu 100% vom Gremium gefördert.

www.derdirektvertrieb.at/noe