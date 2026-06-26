Dolce Vita in Gaaden: Caroline Eder übernimmt „Sorelle“

Seit April führt Caroline Eder das Lokal „Sorelle“ in Gaaden und setzt dabei auf ein stimmiges Konzept rund um italienischen Genuss und mediterranes Lebensgefühl. Beim Besuch von Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzender Elisabeth Dorner und der Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, stand die gelungene Übernahme des bestehenden Betriebs im Mittelpunkt.

Das „Sorelle“, das bereits zuvor unter diesem Namen geführt wurde, bietet italienische Antipasti, Champagner, Prosecco sowie klassische Aperitivo-Spezialitäten in stilvoller Atmosphäre. Ergänzt wird das Angebot durch individuell zusammengestellte Platten zur Abholung und Geschenkkörbe.

Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz führt Caroline Eder den Betrieb als EPU weiter und setzt dabei auf Qualität und Gastfreundschaft. Das Lokal ist Mittwoch bis Freitag von 15 bis 21 Uhr sowie samstags ab 12 Uhr geöffnet.

Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller gratulierten zur erfolgreichen Betriebsübernahme und wünschten der Unternehmerin weiterhin viel Erfolg. Besonders hervorgehoben wurden die Bedeutung von Betriebsnachfolgen für die regionale Wirtschaft sowie der Mut und Einsatz von Unternehmerinnen in der Selbstständigkeit.