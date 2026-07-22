Domi´s Garage - Wartung und Pflege für KFZ
Prellenkirchen
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Aktualisiert am 22.07.2026
Seit der Gründung im Frühjahr dieses Jahres hat sich das Einzelunternehmen von Dominik Madej als fixe Größe für Wartung und Pflege von KFZ in Prellenkirchen etabliert.
Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche konnte sich Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal von der qualitätvollen Arbeit im Betrieb überzeugen und wünschte Familie Madej weiterhin viel Erfolg.