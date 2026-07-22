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© Gabriele Pipal

Domi´s Garage - Wartung und Pflege für KFZ

Prellenkirchen

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Aktualisiert am 22.07.2026

Seit der Gründung im Frühjahr dieses Jahres hat sich das Einzelunternehmen von Dominik Madej als fixe Größe für Wartung und Pflege von KFZ in Prellenkirchen etabliert. 

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche konnte sich Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal von der qualitätvollen Arbeit im Betrieb überzeugen und wünschte Familie Madej weiterhin viel Erfolg.

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© Gabriele Pipal Dominik und Cornelia Madej