Doppelsieg beim Landeslehrlingswettbewerb des NÖ Hochbaus – Daniel Kammerhofer gewinnt vor Alexander Michlmayer

Die Stöckler Bau GmbH (Weistrach/Bez. Amstetten) kann sich als Ausbildungsbetrieb über einen Doppelsieg beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb des niederösterreichischen Hochbaus freuen. Daniel Kammerhofer holte sich in einem spannenden Wettbewerb den Sieg, sein Kollege Alexander Michlmayer landete auf dem zweiten Platz. Komplettiert wurde das Siegerpodium durch Paul Fruhmann (Ausbildungsbetrieb Baustudio Höfer - BM. Ing. A. Höfer GmbH; Otterthal/Bez. Neunkirchen), der sich über Bronze freuen konnte. „Die Anforderungen an die insgesamt 18 Teilnehmer waren höchst anspruchsvoll und fordernd“, gratulierte Günther Lehner, der Landesinnungsmeister Bau NÖ. „Die durchwegs ausgezeichneten Leistungen zeigen die hohe Qualität unseres engagierten Berufsnachwuchses und die ausgezeichnete Wissensvermittlung durch unsere engagierten Ausbildungsbetriebe.“

Der Schwerpunkt beim in der BAUAkademie in Langenlois ausgetragenen Wettbewerb lag auf praktischen Arbeiten. Die Lehrlinge mussten ihr Können unter anderem beim Erstellen eines Mauerwerks ebenso wie bei Verputzarbeiten beweisen. Bauwinkel und Abdeckplatte wurden ebenso als Bewertungskriterien herangezogen wie etwa der Edelputz und das saubere Arbeiten. Zusätzlich mussten die Teilnehmer auch ihr theoretisches Wissen beweisen. Unterstützt wurde der Wettbewerb von den Sponsoren Würth, Sola, Haberfellner, Baumit, Senftenbacher sowie der Gewerkschaft Bau – Holz.

© Paul Plutsch V.l.: Kaldun Hana (Jurymitglied), Alexander Michlmayr, Daniel Kammerhofer, Paul Fruhmann, Landesinnungsmeister Günther Lehner und Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger

© Paul Plutsch V.l.: Kaldun Hana (Jurymitglied), Martin Brunmayr (Stöckler Bau), Sieger Daniel Kammerhofer und Landesinnungsmeister Günther Lehner

© Paul Plutsch V.l.: Kaldun Hana (Jurymitglied), Martin Brunmayr (Stöckler Bau), Silber-Gewinner Alexander Michlmayr und Landesinnungsmeister Günther Lehner

© Paul Plutsch V.l.: Andreas Höfer (Baustudio Höfer), Kaldun Hana (Jurymitglied), Bronze-Gewinner Paul Fruhmann und Landesinnungsmeister Günther Lehner

Foto-Download