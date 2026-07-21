Doppelter Grund zum Feiern im Oberrosenauerwald

Großer Meilenstein für Unternehmer Lukas Karl: Im Kreise von Partnern und Freunden wurde das 12-jährige Bestehen des erfolgreichen Ingenieurbüros sowie der offizielle Launch der neuen "lunilog GmbH" gefeiert. Das innovative Software-Unternehmen löst Prüfpflichten im Betrieb ab sofort smart und digital.

Unter den zahlreichen Gratulanten in Groß Gerungs zeigten sich auch die Spitzenvertreter der Wirtschaftskammer und der Jungen Wirtschaft sichtlich begeistert vom waldviertler Innovationsgeist und wünschten weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.