Doppeltes Jubiläum bei floristik modern

Seit ihrer Kindheit war die Badener Floristin Sigrid Weil mit der Welt der Blumen und Pflanzen betraut, hatten doch bereits ihre Großmutter eine Gärtnerei und ihre Mutter eine Blumenhandlung. Da wundert es nicht, dass auch sie schließlich bei einer Floristin zu arbeiten begann und 2021 das Geschäft in der Pergerstraße 11A von ihrer Vorgängerin Silvia Belfanti übernahm. Unter dem Namen „floristik modern“ adaptierte Weil den Betrieb mit viel Liebe und erweiterte die Schaufläche um einen weiteren Raum. Als Bezirksinnungsmeisterin der Floristen ist es der Unternehmerin seit Jahren ein Anliegen, sich neben ihrem Unternehmen auch für die Branche im gesamten Bezirk einzusetzen. Mit Tochter Raina-Dora wuchs auch die nächste Floristinnengeneration im Geschäft heran. „Mit acht Jahren hab ich meinen ersten Blumenstrauß gebunden, der auch gleich eine begeisterte Käuferin fand“, berichtet sie stolz und ergänzt: „Seit damals ist mir die Liebe zum Dekorieren und Gestalten mit Blumen für jeden Anlass geblieben“. „Blumen bringen immer Freude“ sind sich Mutter und Tochter einig.

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