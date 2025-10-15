Drechselshop Jürgen Kramer lud zur Hausmesse nach Breitenwaida

Seit über 15 Jahren betreibt Jürgen Kramer seinen Fachhandel für Artikel rund um das Drechsler-Handwerk. Was als Onlineshop begann, wurde erfolgreich 2014 durch die Eröffnung eines Fachgeschäftes in Breitenwaida ergänzt.

Heute zählt der Drechselshop zu einer etablierten Adresse für Drechslerinnen und Drechsler. „Meine Kunden stammen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und weiteren EU-Ländern. Das Sortiment umfasst über 3.000 hochwertige Produkte – von robusten Maschinen über präzises Werkzeug bis hin zu vielfältigem Zubehör für die fachgerechte Holzbearbeitung!“, erklärt Firmeninhaber Jürgen Kramer. Im Rahmen der Hausmesse konnten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei Produktvorführungen ein Bild von der Qualität und Funktionalität der angebotenen Artikel machen. Attraktive Rabatte und Sonderaktionen rundeten das Programm ab. Besonders geschätzt wurde die persönliche und individuelle Beratung vor Ort. Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek waren unter den Besuchern und konnten sich von der Vielfalt und Qualität des Unternehmens überzeugen.