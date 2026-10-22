Drei Hauben für „Das Mädchen & der Wolf“

Große Freude in Wiener Neustadt: Das Restaurant „Das Mädchen & der Wolf“ wurde mit gleich drei Hauben ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenbetrieben der heimischen Gastronomie.

Die Bezirksstelle Wiener Neustadt der Wirtschaftskammer Niederösterreich gratuliert herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Mit Leidenschaft, Kreativität und höchster Qualität begeistert das Team seine Gäste und setzt zugleich ein starkes Zeichen für die kulinarische Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region.

© zVg V.l.: William Merl und Daniel Alcantara Garcia



