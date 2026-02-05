Druckerei Janetschek mit Golden Pixel Award ausgezeichnet

Großer Erfolg für die Druckerei Janetschek: Bei den Golden Pixel Awards 2025 wurde das Projekt „Das offene Buch – Umwelterklärung der Brauerei Murau eGen“ in der Kategorie „Ökologisch & Umweltfreundlich“ mit einem Golden Pixel Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand unter dem Motto „Coming Home“ im Festsaal der Graphischen in Wien statt und brachte rund 200 Gäste aus der österreichischen Druck- und Kreativbranche zusammen.

Das ausgezeichnete Projekt entstand in enger Zusammenarbeit mit der Brauerei Murau eGen als Auftraggeber sowie dem Atelier Mur, das für Konzept und Gestaltung verantwortlich ist. Gemeinsam wurde eine Umwelterklärung realisiert, die Nachhaltigkeit nicht nur thematisch vermittelt, sondern auch in der gesamten Produktion konsequent umsetzt. Die hochkarätig besetzte Jury zeigte sich besonders vom stimmigen Zusammenspiel aus Idee, Gestaltung, Materialwahl und Druckqualität überzeugt.

Konsequente Nachhaltigkeit in Material und Produktion

Gedruckt wurde die Umwelterklärung nach der Richtlinie des „Österreichischen Umweltzeichens“ auf Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Die fadengeheftete Broschur verfügt über ein Cover aus Graukarton, das einfarbig in Schwarz bedruckt und mit einer erhabenen Blindprägung veredelt wurde. Das verwendete Kernmaterial stammt aus Österreich und unterstreicht das klare Bekenntnis zu umweltfreundlicher Produktion und regionaler Wertschöpfung. Die reduzierte, hochwertige Ausführung zeigt, wie wirkungsvoll nachhaltiger Qualitätsdruck umgesetzt werden kann.

Ganzheitliche Bewertung durch die Jury

Aus insgesamt 123 eingereichten Projekten in 16 Kategorien wählte die Jury die Siegerprojekte aus. Bewertet wurde dabei nicht nur das fertige Druckprodukt, sondern der gesamte Entstehungsprozess – von der Idee über die Gestaltung bis hin zu Produktion, Qualität und Zusammenarbeit. Gerade dieser ganzheitliche Ansatz macht den Golden Pixel Award zu einer besonders wertvollen Auszeichnung für alle Beteiligten.

Anerkennung für Teamarbeit und Partnerschaft

„Diese Auszeichnung bestätigt einmal mehr, wie stark Nachhaltigkeit, durchdachtes Design und hochwertiger Druck gemeinsam wirken können“, freut sich das Team der Druckerei Janetschek. Der Golden Pixel Award würdigt bewusst Teamleistungen und die enge Kooperation zwischen Auftraggebern, Agenturen und Druckereien.