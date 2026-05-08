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© NLK Khittl

Dunkelsteiner Erlebnisschau

Karlstetten

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Aktualisiert am 08.05.2026

Anfang Mai fand erneut die Dunkelsteiner Erlebnisschau, der Treffpunkt für regionale Vertreter, Wirtschaft und Handwerk, in Karlstetten statt.

Das Angebot der Aussteller war breit gefächert. Neben Speisen und Getränken gab es auch Informationen im Bereich Gesundheit und Ernährung, sowie Vorstellungen der Berufe der Aussteller.

Auch die Feuerwehr Karlstetten vermittelte Eindrücke aus ihrem Einsatzalltag.

Gruppe
© NLK Khittl V.l.: Florian Krumböck (Landtagsabgeordneter, Vizebgm. St. Pölten), Hubert Luger (Bgm. Haunoldstein), Josef Berger (Bgm. Dunkelsteinerwald), Barbara Egerer (Bgm. Neidling), Josef Kienesberger (Bgm. Schönbühel-Aggsbach), Stefan Gratzl (Obmann ARGE Dunkelsteinerwald, Bgm. Hafnerbach), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau), Thomas Kraushofer (Bgm. Karlstetten), Christian Moser (Vizepräsident WKNÖ), Karl Winkler jun. (GF Winkler Schulbedarf), Maximilian Kargl (stv. Bezirkshauptmann St. Pölten).