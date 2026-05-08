Anfang Mai fand erneut die Dunkelsteiner Erlebnisschau, der Treffpunkt für regionale Vertreter, Wirtschaft und Handwerk, in Karlstetten statt.

Das Angebot der Aussteller war breit gefächert. Neben Speisen und Getränken gab es auch Informationen im Bereich Gesundheit und Ernährung, sowie Vorstellungen der Berufe der Aussteller.

Auch die Feuerwehr Karlstetten vermittelte Eindrücke aus ihrem Einsatzalltag.