Early Bird: Erfolgreich und rechtssicher im Web

Die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Mistelbach lud Unternehmer:innen zur „early bird“-Veranstaltungsreihe ins Haus der Wirtschaft ein. Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger eröffnete die Veranstaltung und betonte die Bedeutung eines professionellen, korrekten Onlineauftritts für Betriebe.

Jacqueline Eder, E-Commerce-Expertin der Wirtschaftskammer NÖ, gab Tipps zur Wahl des richtigen online-Kanals je nach Zielgruppe und worauf man bei Impressum, Datenschutz und Barrierefreiheit achten muss bzw. wie man seine Onlinepräsenz gezielt verbessern kann, wies auf rechtliche Stolpersteine hin und stellte das Angebotsspektrum des E-Commerce-Services der Wirtschaftskammer NÖ vor. Es sind dies zB.: individuelle Rechtsberatung, geförderte Beratungen durch externe Experten, Spezialservices wie den kostenlosen Website & Webshop Check Basic, kostenlose Webinare zu diversen Themen in diesem Zusammenhang, aber auch Workshops und andere Informationen. Im Mittelpunkt standen praktische Hinweise zur rechtssicheren Gestaltung von Websites und Social-Media-Kanälen.

Eines stellte Eder gleich zu Beginn ihrer Ausführungen klar: „Kein Online-Auftritt ist keine Option“.

Auch Bezirksstellenausschussmitglied Michael Stich und Junge Wirtschaft-Bezirksvorsitzender Benjamin Hymer nutzten die Möglichkeit, sich zu diesem aktuellen Thema zu informieren.