Early-Bird mit Vortrag zur Außenwirtschaft 

Im September lud die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer zur diesjährigen beliebten Early-Bird Veranstaltung ein.

Der Vormittag stand ganz unter dem Motto Internationalisierung. Patrick Hartweg, Abteilungsleiter der Außenwirtschaft hat den interessierten Teilnehmern praxisnahe Einblicke in die Abläufe zur Verzollung von Waren, zum Import und Export sowie spannende Erfahrungen aus der Praxis präsentiert.

Nach dem inhaltlich wertvollen und anspruchsvollen Input nutzten die Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk die Möglichkeit für einen Erfahrungsaustausch sowie intensives Netzwerken.