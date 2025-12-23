Early-Bird Vortrag zum Thema: „Erfolgreich mit KI“

Im Zuge der „Earlybird-Eventreihe" lud die Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ ihre Mitglieder zum Thema: „Erfolgreich mit künstlicher Intelligenz“ ein. Andreas Kornherr, ein KI-Experte der WKNÖ informierte die Unternehmerinnen und Unternehmer über gängige KI-Tools und ihr Einsatz im Alltag und Beruf. Richtig eingesetzt, kann künstliche Intelligenz in den unterschiedlichsten Lebensbereichen den Alltag erleichtern. Die Besucherzahlen und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Service-Angebote der WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg gerne angenommen werden.

© WKNÖ JW-Stellvertreter Christian Wopienka (1.v.l.), Referent Markus Schön (5.v.l), WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel (5.v.r.), WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs (4.v.r.), Vortragender Andreas Kornherr (2.v.r.) und Teilnehmer*innen der Veranstaltung