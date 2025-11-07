Spannende Inputs zur Rechtssicherheit im Web beim Earlybird in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Früh aufstehen lohnt sich! Bei der diesjährigen Earlybird-Veranstaltung der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau hat Jacqueline Eder, Referentin für E-Commerce in der Wirtschaftskammer Niederösterreich die interessierten Unternehmer:Innen über einen erfolgreichen und rechtssicheren Auftritt im Internet informiert.

Gemeinsam wurde erörtert warum einer Onlinepräsenz heutzutage unerlässlich ist und die Teilnehmer:Innen erhielten einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten ihr Unternehmen online zu präsentieren. Dabei wurden sie mit praxisnahen Tipps und Tricks sowie Best-Practice Beispielen versorgt und erhielten Experten-Informationen aus erster Hand.

Auch das Netzwerken kam beim gemeinsamen Frühstück selbstverständlich nicht zu kurz. Es wurden spannende Gespräche geführt, neue Kontakte geknüpft und gemeinsame Ideen besprochen.