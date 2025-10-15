Earlybird - Erfolgreich und rechtssicher im Web

Unter dem Titel "Erfolgreich und rechtssicher im Web" fand in der Bezirksstelle Neunkirchen die bereits traditionelle Eventreihe Earlybird statt.

Experten der WKNÖ teilten beim gemeinsamen Frühstück Infos von morgen. Jacqueline Eder, Referentin vom E-Commerce Service der WKNÖ, und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka berichteten aus der Praxis und gaben den TeilnehmerInnen wertvolle Tipps.