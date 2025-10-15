Zum Inhalt springen
Gruppe
© WKNÖ

Earlybird - Erfolgreich und rechtssicher im Web

Neunkirchen

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 15.10.2025

Unter dem Titel "Erfolgreich und rechtssicher im Web" fand in der Bezirksstelle Neunkirchen die bereits traditionelle Eventreihe Earlybird statt.

Experten der WKNÖ teilten beim gemeinsamen Frühstück Infos von morgen. Jacqueline Eder, Referentin vom E-Commerce Service der WKNÖ, und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka berichteten aus der Praxis und gaben den TeilnehmerInnen wertvolle Tipps.

Gruppe
© WKNÖ V.l.: Udo Boessmann, Claudia Ziehaus, Jacqueline Eder, Bernhard Dissauer-Stanka und Claudia Schiftner