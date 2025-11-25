Earlybird in der Bezirksstelle Melk – Urheberrecht im digitalen Zeitalter

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk veranstaltete kürzlich eine EarlyBird-Veranstaltung, bei der sich alles um Fotorechte, Urheberrechte und die rechtssichere Nutzung von Bildern drehte. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung und nutzten den informativen Morgen, um sich über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Anwendungsfälle zu informieren.

Rechtsexpertin Renée Hofbauer bot wertvollen Input dazu, wann und wie Fotos verwendet werden dürfen, welche Rechte beachtet werden müssen und welche Fallstricke im digitalen Alltag lauern. Im Anschluss ergab sich ein Austausch unter den Teilnehmenden.

Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer zeigte sich begeistert über das große Interesse und das aktive Mitwirken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er unterstrich, dass die Bezirksstelle Melk sowie alle Expert:innen der Wirtschaftskammer ihre Mitgliedsbetriebe verlässlich unterstützt und sie bei rechtlichen Fragestellungen gerne berät.