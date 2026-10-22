Earlybird „Öffentliche Aufträge erfolgreich gewinnen“

Nach dem Motto: „Der frühe Vogel, fängt den Wurm“ trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer zum Frühstück im Haus der Wirtschaft Gänserndorf. Begleitet von WKNÖ-Expertin Alexandra Hagmann-Mille erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Insider-Infos von morgen zum Thema: Öffentliche Aufträge erfolgreich gewinnen.

Dabei wurden u. a. die Basics des öffentlichen Vergabewesens, die Vorbereitungsarbeiten für die Ausschreibungsteilnahme, das -Vergabeverfahren, die Prüfung der Angebote und vieles mehr erläutert.

Vergabe NÖ - WKO