Earlybird-Veranstaltung zum Thema Pensionsantritt in der Bezirksstelle Gmünd der WKNÖ

Das Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich verbindet wichtige, aktuelle Rechtsinformationen für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Netzwerken an einem Vormittag. Dieser jährliche Fixpunkt in den Bezirksstellen ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine optimale Gelegenheit sich vor Ort über aktuelle und wichtige Themen zu informieren.

Christa Kocher informierte die Anwesenden über alles Wissenswerte rund um das Thema Pensionsantritt. Mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz und ihrer sympathischen Art erklärte sie den über 20 Unternehmer:innen vor Ort nicht nur die unterschiedlichsten Pensionsarten, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Sie widmete sich auch den kommenden Änderungen im Pensionssystem sowie den unterschiedlichsten Möglichkeiten eines Pensionsantrittes und dem Weiterarbeiten in der Pension.

Beim anschließenden Netzwerken konnten die Unternehmer:innen ihre persönlichen Fragen rund um ihren Pensionsantritt mit Expertin Christa Kocher klären sowie aktuelle Themen mit Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger erörtern.