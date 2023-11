„Earlybird“ Blackout und Krisenresilienz

Bernhard Gerhardinger, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik der WKNÖ, beleuchtete bei der Infoveranstaltung in der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl die Gefahren von Blackouts und ihre Verbindung zur Energiewende. Ein kritischer Moment im November 2022 verdeutlichte beinahe auftretende Strommangellagen nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Mitteleuropa. Die Umstellung auf erneuerbare Energien bringt, so Gerhardinger, ähnliche Risiken für die Versorgungssicherheit mit sich wie der Stopp von Erdgaslieferungen.

Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich während eines Frühstücks zu informieren und im Anschluss Fragen zu stellen. Diese Veranstaltung bot nicht nur Einblicke in potenzielle Herausforderungen, sondern ermöglichte auch einen regen Austausch und Diskussion über die Auswirkungen der Energiewende auf den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Die Veranstaltung verdeutlichte die Dringlichkeit, sich mit Krisenresilienz und den Auswirkungen von Energieveränderungen auseinanderzusetzen, um als Unternehmen besser gewappnet zu sein. Teilnahme an solchen Events ist entscheidend, um sensibilisiert und proaktiv auf potenzielle Krisensituationen vorbereitet zu sein. Die Earlybird-Veranstaltung bot eine wichtige Plattform, um Bewusstsein für dieses hochaktuelle Thema zu schärfen.

Der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Lukas Karl (am Foto links), der sich auch mit seinem Ingenieurbüro intensiv mit allen technischen Fragen zur Krisenvorsorge beschäftigt und Unternehmen dabei individuell berät, sowie Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas (am Foto rechts) sind sich mit dem Experten einig: „Treffen Sie rechtzeitig die richtigen Vorkehrungen, um Ihr Unternehmen und Ihr privates Umfeld bestmöglich auf Energieengpässe vorzubereiten!“