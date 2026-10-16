Earlybird: Wichtige Informationen zur Betriebsanlagengenehmigung

Zahlreiche interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer folgten kürzlich der Einladung zum Earlybird-Informationsvortrag in der Wirtschaftskammer Tulln. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema Betriebsanlagengenehmigung, ein wichtiger Bereich für viele Betriebe bei Gründung, Erweiterung oder Veränderung ihrer Unternehmensstandorte.

Frau Sedina Pargan von der Abteilung Umweltpolitik der WKNÖ führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das komplexe Thema. Dabei wurden unter anderem Fragen behandelt wie: Wann benötige ich eine Betriebsanlagengenehmigung? Welche Behörde ist für mein Anliegen zuständig? Kommt die Behörde zur Besichtigung in den Betrieb?

Durch praxisnahe Beispiele erhielten die Besucherinnen und Besucher wertvolle Informationen für ihren unternehmerischen Alltag. Die anschließende Fragerunde wurde intensiv genutzt und zeigte das hohe Interesse an diesem aktuellen Thema.

© WKNÖ Bezirksstellenreferentin Romana Franzl (links) mit der Vortragenden Sedina Pargan