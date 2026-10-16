ebit feiert Neueröffnung: Digitales Herz. Kluger Kopf. Neues Zuhause.

Ein neuer Standort, etablierte Werte und viel Raum für die Zukunft: Seit 31. August 2026 ist die ebit Steuerberatung GmbH in ihren neuen Räumlichkeiten in Perchtoldsdorf zu Hause.

Anfang Oktober wurde dieser Meilenstein im Rahmen eines „Open House“ gemeinsam mit Klientinnen und Klienten, Geschäftspartnern, Freunden und Wegbegleitern gebührend gefeiert.

In entspannter Atmosphäre bot sich die Gelegenheit, die neuen Büroräumlichkeiten kennenzulernen, persönliche Gespräche zu führen und gemeinsam auf die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens anzustoßen.

Im Mittelpunkt stand dabei das, was ebit seit jeher auszeichnet: die Menschen und das persönliche Miteinander.

Unter dem Leitsatz „Digitales Herz. Kluger Kopf.“ verbindet ebit moderne, digitale Prozesse mit fachlicher Kompetenz, unternehmerischem Weitblick und individueller Beratung auf Augenhöhe.

Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen Steuerberatung über umfangreiche Dienstleistungen im Rechnungswesen und Personalverrechnung sowie Unternehmensberatung bis hin zur Digitalisierung und Optimierung betrieblicher Abläufe.

Die neuen Räumlichkeiten sind dabei weit mehr als nur ein Standortwechsel. Sie stehen sinnbildlich für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens und schaffen ein modernes Umfeld für Zusammenarbeit, persönliche Begegnungen und neue Ideen.

„Digitale Effizienz schafft uns den Freiraum für das, worauf es wirklich ankommt: die persönliche Beratung und die Menschen hinter den Zahlen.“, so die Philosophie von ebit.

Mit dem neuen Standort in Perchtoldsdorf blickt das gesamte ebit-Team voller Motivation in die Zukunft und bedankt sich herzlich bei allen Gästen, die diesen besonderen Anlass mitgefeiert haben.